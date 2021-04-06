واشنطن تتعهد بزيادة مساعداتها الدولية من اللقاحات المضادة لكورونا

أكد وزير الخارجية الأمربكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستتمكن قريبا من زيادة مساعداتها الدولية من اللّقاحات المضادة لكوفيد-19، ولن تسعى "للحصول في المقابل على امتيازات"،

وقال بلينكن للصحافيين إن الأولوية القصوى للإدارة الأميركية حاليا هي مكافحة الجائحة داخل البلاد، لكن هذا الهدف سيتحقق قريبا، مذكرا بأن الرئيس جو بايدن وعد بأن يتمكن 90% من المواطنين الأمريكيين بحلول 19 أبريل الجاري من تسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح.

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وأضاف: "نحن نستعرض الخيارات التي تتيح لنا أن نتشارك المزيد مع الدول الأخرى في المستقبل. نعتقد أنّنا سنكون في وضع يسمح لنا بالقيام بالمزيد على هذا الصعيد".

وأوضح بلينكن أنه "من خلال المساعدة في إنهاء إحدى أكثر الجائحات فتكا في تاريخ البشرية، يمكننا أن نبرهن للعالم مرة أخرى ما يمكن للقيادة الأمريكية والبراعة الأمريكية القيام به".

وإذ أقر الوزير الأمريكي بوجود "يأس متزايد" في أجزاء من العالم بسبب بطء وصول اللّقاحات، قال "أعدكم بأنّنا نتحرّك بأسرع ما يمكن".

وفي مؤتمره الصحافي أعلن بلينكن تعيين غايل سميث، الرئيسة السابقة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في منصب المنسّقة الأمربكية للاستجابة العالمية لفيروس كوفيد-19 والأمن الصحّي.

ومؤخرا ترأست سميث حملة "وان" التي دعمها نجم البوب بونو لمحاربة الفقر المدقع.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن مبادرة مشتركة مع الهند واليابان وأستراليا لإنتاج أكثر من مليار جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام المقبل، مع التركيز على أن تستفيد منها منطقة جنوب شرق آسيا.

المصدر: أ ف ب