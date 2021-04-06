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البيت الأبيض لا يتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات الحالية

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البيت الأبيض لا يتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات الحالية
Reuters
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت بساكي في إحاطة صحفية من البيت الأبيض: "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي"، مؤكدة "أننا سنسمح للمفاوضات بأن تستمر".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا حول العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي، مشددة على ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها لإحياء الصفقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعين متوازيين على مستوى الخبراء بين إيران والدول "4+1" لبحث "القضايا الفنية" في مجالي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والخطوات النووية التي قد تتخذها الأخيرة لإحياء الاتفاق.

المصدر: "رويترز" + RT

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