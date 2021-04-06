طهران: لن ندخل في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إنه "لن يكون هناك أي احتمال لدخول إيران في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي تحت أي ظرف كان".

وفي تغريدة عبر "تويتر" أشار شمخاني إلى أنه "بغض النظر عما إذا كان لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع أمريكا برفع العقوبات بشكل كامل والعودة الى الوفاء بتعهداتها أو لم يكن، لن يكون هنالك أي احتمال لدخول إيران في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي تحت أي ظرف كان".

بغض النظر عما إذا كان لدى اوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع #أمريكا برفع العقوبات بشكل كامل والعودة الى الوفاء بتعهداتها أو لم يكن، لن يكون هنالك أي احتمال لدخول #ايران في مفاوضات خارج نطاق #الاتفاق_النووي تحت أي ظرف كان.#المقاومة_النشطة — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 6, 2021

وكان عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصل أمس الاثنين، إلى النمسا، للمشاركة في محادثات فيينا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، حيث تستضيف فيينا، اليوم الثلاثاء، محادثات بين إيران ومجموعة "4+1" ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في إطار الجهود الدولية لإحياء هذه الصفقة وإعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بها.

المصدر: RT