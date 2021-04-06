 
مباشر
عاجل
أسعار النفط تقفز بأكثر من دولارين

الولايات المتحدة.. سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بولاية ماريلاند

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار بولاية ماريلاند
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4i2

أعلنت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك، مشيرة إلى إصابة المشتبه به في إطلاق النار.

وقال مكتب شريف مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر "تويتر" إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة المشتبه به"، كما طلب المكتب من الأفراد تجنب منطقة Progress Drive و Opposumtown Pike.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا