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إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

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إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا
Reuters
أرشيف
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أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية عن اتخاذ الهيئة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا قرارا بتعليق وإلغاء فورا لكافة الرحلات السياحية إلى تركيا.

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وأشار المتحدث في تصريح، اليوم الثلاثاء، الى أن القرار سيبلغ رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الثقافي إلى كافة الشركات السياحية في البلاد.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد خاطب كلا من وزير الداخلية ورئيس مقر العمليات بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، طالبا منهما تعليق الرحلات من وإلى تركيا برا وجوا لمدة أسبوع، على خلفية تسجيل الأخيرة إصابات كثيرة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد أعلن في وقت سابق، عن أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا قد بدأت في محافظتين إيرانيتين، ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.

المصدر: فارس

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