لافروف: روسيا والصين لا تنويان تشكيل تحالف عسكري

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا والصين على مستوى عال من الثقة المتبادلة، لكن كلا البلدين لا ينويان إنشاء تحالف عسكري بينهما.

وأكد لافروف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب محادثات مع وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، في نيودلهي، إن "العلاقات الروسية - الصينية وصلت إلى أفضل مستوى في التاريخ، لكن هذه العلاقات لا تهدف لإنشاء تحالف عسكري".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن أبرز 3 تحديات تواجه بلاده وحلفاءها، وأهمها: التوسع العسكرى والاقتصادى وغير العسكرى للصين وروسيا، بالإضافة إلى أزمة المناخ، وأزمة وباء كورونا، مطالبا بتعزيز العلاقة بين واشنطن ودول الاتحاد الأوروبى.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التهديدات العسكرية تأتي بالدرجة الأولى من كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

المصدر: تاس