الهند تسجل نحو 97 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بأكثر من 96 ألف إصابة جديدة الليلة الماضية، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 12.7 مليون.

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وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بواقع 96982 خلال الـ24 ساعة الماضية، كما ارتفعت حصيلة حالات الوفاة إلى 165547 بعد تسجيل 446 وفاة جديدة".

وكانت السلطات الصحية الهندية قد سجلت أمس أعلى ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، إذ تجاوز المئة ألف إصابة.

والهند هي ثالث أكثر دول العالم إصابة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: رويترز