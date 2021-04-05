يائير لابيد يعرض على بينيت فترة ولاية أولى كرئيس للوزراء

كشف رئيس حزب "يش عتيد" الإسرائيلي، يائير لابيد أنه عرض على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت صفقة تناوب على رئاسة الوزراء، يقودها الزعيم اليميني أولا.

وقال لابيد إن "أي قائد يواجه اختبار اتخاذ قرارات صعبة في المواقف المعقدة.. ملتزمون بإحداث التغيير الذي وعدنا به لشعب إسرائيل".

وأكد أنه سيمنع تشكيل حكومة يقودها "مجرم مشتبه به وتعتمد على عنصريين ومتطرفين"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي مثل في وقت سابق اليوم أمام المحكمة لمحاكمته بتهم الفساد.

وقال لابيد إن "كل من رأى أداء نتنياهو المتهور اليوم يدرك أنه لا يستطيع الاستمرار في وظيفته.. لقد أصبح خطيرا على نفسه وعلى إسرائيل وسيادة القانون".

وشدد على أن "الإطاحة بنتنياهو أولوية قصوى لكل الأحزاب والقادة الذين وعدوا بالتغيير"، معتبرا أن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة تتكون من أحزاب من اليمين والوسط واليسار والتي ستعكس حقيقة أننا نعيش هنا معا".

المصدر: "i24news"