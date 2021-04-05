مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. أحزاب تسمي مرشحيها

بدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشاوارات مع الأحزاب من أجل الحصول على توصيتها بمرشح يكلفه بتشكيل حكومة جديدة، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال الرئيس الاسرائيلي: "سأكلف مرشحا يضمن الحصول على ثقة الكنيست".

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وأجرى ريفلين مشاورات مع الأحزاب التي فازت بأصوات كافية لضمان التمثيل في الكنيست المقبل، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وبعد المشاورات، من المتوقع أن يكلف الرئيس شخصا من الأحزاب الفائزة ويمنحه تفويضا بتشكيل الحكومة المقبلة بحلول يوم الأربعاء، بناء على من يرى أن لديه أفضل فرصة للقيام بذلك.

وبحسب مراسلتنا، رشح حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، كما رشح حزب "يش عتيد" رئيسه يائير لابيد لمهمة تشكيل الحكومة، وحزب "أزرق أبيض" رشح أيضا يائير لابيد أمام رئيس الدولة.

كما أوصى ممثلو حزب "كاحول لافان" أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بتشكيل الحكومة، وقالوا إن حزبهم لن يشارك في حكومة جديدة يشكلها زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو. واضافوا أن "المسألة أخلاقية. واستقرار الحكومة لن يأتي من رئيس حكومة منشغل في شؤونه الشخصية" في إشارة إلى محاكمته.

المصدر: وكالات