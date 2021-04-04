الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة "قومية اللقاحات"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن يؤدي استمرار "التوجه الخطير لقومية اللقاحات" ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال غوتيريش، في تغريدة نشرها مساء الأحد: "في حال استمرار التوجه الخطير لقومية اللقاحات وتخزينها في الدول الغنية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي".

وأضاف غوتيريش: "يجب علينا أن نضمن في أسرع وقت ممكن أن تكون اللقاحات متاحة بأسعار مقبولة لكل الناس. لا يمكننا الانتصار على كوفيد-19 إلا معا".

If the dangerous trend of vaccine nationalism & hoarding in wealthier countries continues, it could delay a global recovery.



We must ensure that vaccines are available & affordable to all as soon as possible.#OnlyTogether will we defeat #COVID19. — António Guterres (@antonioguterres) April 4, 2021

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن "قومية اللقاحات" قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.

المصدر: RT