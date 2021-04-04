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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة "قومية اللقاحات"

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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطورة
Reuters
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن يؤدي استمرار "التوجه الخطير لقومية اللقاحات" ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال غوتيريش، في تغريدة نشرها مساء الأحد: "في حال استمرار التوجه الخطير لقومية اللقاحات وتخزينها في الدول الغنية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي".

وأضاف غوتيريش: "يجب علينا أن نضمن في أسرع وقت ممكن أن تكون اللقاحات متاحة بأسعار مقبولة لكل الناس. لا يمكننا الانتصار على كوفيد-19 إلا معا".

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن "قومية اللقاحات" قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.

المصدر: RT   

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