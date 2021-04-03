فرنسا تدعو إيران لاتخاذ موقف بناء قبيل استئناف المشاورات النووية في فيينا

حث وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إيران على تبني موقف بناء، قبيل استئناف المشاورات بين القوى الكبرى في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1.

وأكد لودريان في بيان نشرته الخارجية الفرنسية أنه رحب، في مكالمة هاتفية أجراها اليوم السبت مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، باستئناف المشاورات في فيينا وشدد على الدور البناء الذي تلعبه الثلاثية الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في مواصلة الجهود الحاسمة المبذولة منذ عام 2017، في مسعى للحفاظ على الصفقة النووية.

وتابع: "دعوت إيران إلى اتخاذ موقف بناء في المشاورات القادمة التي ينبغي أن تساعد خلال الأسابيع القادمة في تحديد الخطوات الواجب اتخاذها من أجل العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي بالكامل".

ولفت لودريان إلى أن جميع الدول الأطراف في الاتفاق النووي، والولايات المتحدة التي انسحبت منه عام 2018 ، تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، مشددا على أن فرنسا ستشارك في المشاورات بشكل براغماتي وجدي.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي: "في ظل إبداء جميع الأطراف استعدادها لخوض هذه المباحثات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، دعوت إيران إلى الامتناع عن أي مخالفات جديدة لالتزاماتها الحالية في المجال النووي، ما يهدد بتقويض ديناميكية المباحثات".

المصدر: RT