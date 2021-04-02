"رويترز" عن مسؤول أوروبي: طهران وواشنطن و4+1 تعمل على إحياء الاتفاق النووي بحلول الصيف

أكد مسؤول أوروبي لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي تسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن إحياء الصفقة المبرمة عام 2015 في غضون شهرين.

وذكر المسؤول الذي وصفته الوكالة بأنه كبير أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والقوى العالمية ستتركز على وضع قائمتين للتفاوض بشأن العقوبات التي يمكن لواشنطن رفعها والالتزامات النووية التي يجب على طهران الوفاء بها.

وأكد المسؤول أن جميع الأطراف تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين، قائلا: "نتفاوض على قائمة الالتزامات النووية وقائمة رفع العقوبات، وسيتعين دمجهما عند مرحلة ما. وفي نهاية المطاف، نتعامل مع ذلك بطريقة متوازية، وأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق ذلك في فترة تقل عن شهرين".

كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله، تعليقا على إعلان الاتحاد عن تكثيف اتصالات منفصلة مع واشنطن وجميع أطراف الاتفاق النووي في فيينا: "ستكون إيران والولايات المتحدة في المدينة نفسها، لكن ليس في الغرفة نفسها".

من جانبه، أوضح دبلوماسي غربي للوكالة أن هناك خطط لانتهاج "الدبلوماسية المكوكية" بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: رويترز