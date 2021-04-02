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وكالة: مقتل مواطن من روسيا جراء تبادل لإطلاق النار بين مواطنين من 5 دول في اسطنبول

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وكالة: مقتل مواطن من روسيا جراء تبادل لإطلاق النار بين مواطنين من 5 دول في اسطنبول
Reuters Umit Bektas
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أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مواطنا روسيا من أصول شيشانية قتل جراء حادث إطلاق نار جماعي وقع في مدينة اسطنبول التركية.

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مصدر في الشرطة التركية تأكيده أن الحادث الذي وقع في منقطة باشاكشهر باسطنبول خلف قتيلين، الأول من روسيا والثاني من أذربيجان، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ثلاثة شيشانيين على خلفية الحادث، والبحث جار عن أربعة مشتبه فيهم آخرين.

وأوضح المصدر أن سبب تبادل إطلاق الرصاص يعود إلى خلاف بشأن سداد الديون، مؤكدا تورط مواطنين من جورجيا وسوريا في الحادث.

وأعلنت القنصلية العامة الروسية في اسطنبول لـ"نوفوستي" أنها تحقق من صحة المعلومات المتوفرة عن الحادث.

المصدر: نوفوستي

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