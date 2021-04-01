إيطاليا تحظر وصول سفن الرحلات البحرية إلى فينيسيا

أعلنت الحكومة الإيطالية حظر وصول سفن الرحلات البحرية نهائيا إلى المنطقة المحيطة بوسط مدينة البندقية (فينيسيا) وخصصت 2.2 مليون يورو لبناء نقاط إرساء خارج بحيرة فينيسيا.

وأعلن وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني الخبر في تغريدة عبر "تويتر"، مشيدا بهذا الحظر ووصفه بأنه "قرار عادل ننتظره منذ سنوات".

وأشار فرانشيسكيني أيضا إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو".

Una decisione giusta e attesa da anni: il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che stabilisce che l’approdo definitivo delle Grandi Navi a #Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla laguna, come chiesto dall’@UNESCO. pic.twitter.com/Gdv5PYZLKW — Dario Franceschini (@dariofrance) March 31, 2021

وسيتم الآن البحث عن مقترحات لبناء أرصفة لسفن الركاب الكبيرة وسفن الحاويات للرسو خارج المياه المحمية للبحيرة، بعيدا عن المواقع التاريخية بالمدينة.

وتأتي هذه الأخبار بعد أقل من أسبوع من إعلان إيطاليا حظرا مؤقتا على الطرادات العملاقة من الالتحام أو الإبحار بالقرب من المركز التاريخي لمدينة البندقية، مما أدى إلى تحويل سفن الركاب الكبيرة إلى ميناء مارغيرا الصناعي، على بعد حوالي 10 كيلومترات في البر الرئيسي.

المصدر: wanted in milan