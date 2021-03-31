الحكومة السويدية تؤجل تخفيف بعض قيود فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إن الحكومة سترجئ تخفيفا مزمعا لبعض القيود المفروضة على فيروس كورونا حتى الثالث من مايو على الأقل وسط موجة ثالثة حادة من الفيروس.

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وأضاف لوفين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "الوضع خطير" "انتشار العدوى على مستوى عال".

وطلبت هيئة الصحة السويدية، أمس الثلاثاء، من الحكومة تأجيل التسهيل المعلن عنه سابقا، بنحو شهر بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا، والذي تضمن رفع الحد الأقصى لعدد زوار الملاهي والحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم.

المصدر: رويترز