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"رويترز": إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر الرئاسة في عاصمة النيجر

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Reuters
عاصمة النيجر، أرشيف
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أفادت وكالة "رويترز" بأنه سمع إطلاق نار كثيف قرب مقر رئاسة النيجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين.

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وبدأ إطلاق نار كثيف حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي، 02:00 بتوقيت غرينتش، واستمر حوالي 30 دقيقة.

وتزايدت الهجمات التي يشنها متشددون وسط توترات سياسية في البلاد بعد فوز بازوم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في فبراير.

ورفض الرئيس السابق محمد عثمان عثمان، الذي خسر في جولة الإعادة، النتائج وقال إن هناك تزويرا.

المصدر: رويترز 

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