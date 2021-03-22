المحكمة الدستورية في النيجر تؤكد فوز بازوم بانتخابات الرئاسة

أكدت المحكمة الدستورية بالنيجر يوم الأحد فوز محمد بازوم بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، لافته إلى أنه سيؤدي اليمين القانونية الشهر المقبل.

وسيمثل تنصيب بازوم في الثاني من أبريل انتقالا للسلطة في البلاد من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر، مع تنحي الرئيس محمد إيسوفو بعد فترتي رئاسة مدة كل منهما خمس سنوات.

وأقرت المحكمة فوز بازوم، وزير الداخلية السابق، بنسبة 55.66 بالمئة من الأصوات على الرئيس السابق مهامان عثمان الذي حصل على 44.34 بالمئة من أصوات الناخبين.

ولم يشر بيان المحكمة بشكل مباشر إلى مزاعم عثمان بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.

المصدر: "رويترز"