بومبيو ينتقد تقرير الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا، متهما المنظمة بدعم ما وصفه بـ"حملة التضليل الصينية".

وقال بومبيو في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء: "ولهذا السبب قدمت توصياتي بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية".

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit. — Mike Pompeo (@mikepompeo) March 30, 2021

واتهم بومبيو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بـ"التعاون" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "لإخفاء انتقال الفيروس من البشر إلى البشر في لحظة حرجة".

إقرأ المزيد

وأضاف أن معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية "هو مصدر الفيروس على الأرجح، ومنظمة الصحة العالمية متورطة في ذلك".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت تقرير خبرائها، الذي أعدوه في أعقاب زيارة مدينة ووهان الصينية، للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، وجاء في التقرير أن تسرب الفيروس من مختبر ووهان أمر "قليل الاحتمال للغاية".

المصدر: RT