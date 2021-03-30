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"الصحة العالمية" تعليقا على تقرير وفدها إلى الصين: مصدر فيروس كورونا المستجد لم يتم الكشف عنه بعد

الصحة

Reuters Christopher Black/WHO/Handout via REUTERS
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة لا تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصدره لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

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وفي تعليقه على صدور تقرير من 40 صفحة أعدته بعثة الخبراء الدوليين التي زارت الصين مؤخرا للبحث عن مصدر عدوى كورونا، ونشر على موقع المنظمة اليوم الثلاثاء، قال غيبريسوس إن "جميع الفرضيات لا تزال مطروحة على الطاولة". وأضاف أن التقرير هو "بداية الطريق لا نهايته، إذ أننا لم نكشف بعد عن مصدر هذا الفيروس وعلينا المضي قدما في طريق العلم".

وأكد غيبريسوس إلى أن عملية الكشف عن مصدر الفيروس "تتطلب وقتا"، مشيرا إلى أن منظمته مسؤولة أمام العالم عن كشفه، "كي نستطيع اتخاذ خطوات مشتركة للتقليل من خطر تكرار ما حدث".

ولفت غيبريسويس إلى أن "بعثة علمية واحدة لا يمكن أبدا أن تعطي جوابا على كل الأسئلة".

المصدر: "تاس"

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