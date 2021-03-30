زاخاروفا: خطط النمسا لشراء "سبوتنيك V" تدمر الأسطورة حول ضرورة عزل روسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن خطط النمسا لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي تدمر الأسطورة حول عدوانية روسيا وضرورة عزلها دوليا.

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وفي تعليقها على تصريح مستشار النمسا سيباستيان كورتز بشأن نية بلاده شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كتبت زاخاروفا على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "من المخيف حتى التصور ما الذي يجري حاليا في أعماق النظام البيروقراطي للاتحاد الأوروبي. يتم هناك تدمير الأسطورة التي تم بناؤها خلال سنوات حول عدوانية روسيا وضرورة عزلها. إن التعاون على أساس الفائدة المتبادلة والاحترام المتبادل هذا هو شعار السياسة الروسية في العمل".

كما دعت الدبلوماسية الروسية لعدم الاستماع إلى "منظري بروكسل" واصفة فلسفتهم بأنها "غير حيوية".

ونقلت صحفية "OE24" عن مستشار النمسا سيباستيان كورتز قوله في وقت سابق من هذا اليوم إن فيينا تتحاور بشكل جيد مع موسكو بشأن شراء لقاحها ضد كورونا. ووفق إدارة المستشار، تجري النمسا وروسيا حاليا محادثات حول شراء مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا.

المصدر: تاس