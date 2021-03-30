مستشار النمسا يعلن أن بلاده بصدد شراء مليون جرعة من "سبوتنيك V"

أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بصدد شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد في أبريل المقبل.

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وقال كورتز في بيان نشره موقع OE24: "لا يجوز أن تكون هناك قيود في مسألة اللقاحات. فالمهم في اللقاح هو أن يكون فعالا وآمنا، أيا كان مصدره. منذ فبراير الماضي نخوض حوارا جيدا مع الجانب الروسي وأنا أشكره شكرا جزيلا. إذا حصلت النمسا على مليون جرعة إضافية من اللقاح، سنستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية في وقت أقرب وننقذ مزيدا من الأرواح البشرية وفرص العمل".

ووفقا لمكتب المستشار النمساوي، فإن فيينا تخوض حاليا مفاوضات مع موسكو حول شراء مليون جرعة من "سبوتنيك V".

المصدر: "تاس"