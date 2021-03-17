المستشار النمساوي يدعو لترخيص لقاح "سبوتنيك V" في أوروبا بأسرع ما يمكن

دعا المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأجهزة الأوروبية المعنية لترخيص استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

وقال كورتز في حديث لقناة OE24 التلفزيونية يوم الأربعاء: "بخصوص "سبوتنيك V" واللقاحات الأخرى، أدعو بإلحاح الأجهزة المعنية في أوروبا إلى إصدار الترخيص لكل اللقاحات الآمنة بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن "كلما كانت اللقاحات المتاحة لدينا أكثر، كان أفضل".

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وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد أجرى مباحثات مع المستشار النمساوي في وقت سابق من الشهر، حول إمكانية توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى النمسا.

وبدأت الوكالة الأوروبية للأدوية في 4 مارس بالاختبارات اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح الروسي، قبل أن تصدر ترخيصا لاستخدامه في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي