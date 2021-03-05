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وفد روسي يبحث استخدام لقاح "سبوتنيك V" في النمسا

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وفد روسي يبحث استخدام لقاح
Reuters ANTON VAGANOV
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أكدت السفارة الروسية في فيينا أن وفد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بحث مع رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في النمسا.

وقال الناطق الصحفي باسم السفارة الروسية ليف تيريخوف إن "المباحثات كانت بناءة وجرت في جو إيجابي".

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كان قد أعلن أن الوكالة الأوروبية للأدوية بدأت بالفحوصات في إطار ملف تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.

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وسجلت وزارة الصحة الروسي لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا الروسي للأبحاث، في أغسطس الماضي، ليصبح "سبوتنيك V" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.

وحتى الآن وافقت أكثر من 40 دولة في العالم على استخدام اللقاح الروسي لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"

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