"سبوتنيك V" الروسي يصعد إلى المرتبة الثانية عالميا في قائمة أكثر اللقاحات شعبية ضد كورونا

صعد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى المرتبة الثانية في قائمة اللقاحات الأكثر شعبية ضد فيروس كورونا في العالم، من حيث الدول التي توافق على استخدامه.

ونشر حساب "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر" إحصاءات تؤكد أن اللقاح الروسي سجل حتى اليوم في 45 دولة ويتخلف فقط عن اللقاح الذي أنتجته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم اعتماده في 49 دولة.

وتعود المرتبة الثالثة في القائمة إلى اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ووافقت 43 دولة على استخدامه.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة "لانسيت" الطبية المعتبرة أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وينبغي تخزين "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم) في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية.

المصدر: RT