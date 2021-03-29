مسلحون يقتلون مسؤولا منتخبا وشرطيا في هجوم بكشمير

قتل مسلحون مسؤولا منتخبا من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند وشرطيا، في هجوم بالشطر الهندي من إقليم كشمير اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وقال ضابط الشرطة أمريتبال سينغ، إن مسلحين أطلقوا النار على مكتب البلدية في شمال غرب سوبور، خلال اجتماع لأعضاء المجالس المحلية.

وقتل في الهجوم عضو مجلس محلي ومسؤول بالشرطة، وأصيب عضو مجلس محلي آخر.

وطوقت الشرطة وجنود الجيش المنطقة وفتحوا تحقيقا في الهجوم.

ويقاتل المتمردون ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، حيث تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة بالكامل على إقليم كشمير المقسم بينهما.

المصدر: AP