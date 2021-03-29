ألمانيا تدعو إلى تمويل عالمي لنشر لقاحات كورونا في البلدان الأكثر فقرا

دعت ألمانيا اليوم الاثنين، إلى تمويل وتعاون عالميين لنشر لقاحات فيروس كورونا في البلدان الأكثر فقرا في العالم.

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وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التمويل والتعاون العالميين أمران حاسمان إذا كان هناك وصول عادل للقاحات COVID-19 للجميع.

وأضاف أنه كان من الأهمية بمكان أن تكون هناك بنية تحتية تساعد على تنظيم حملات التطعيم في أفقر دول العالم، وستلتزم ألمانيا بقوة أكبر بهذه المعركة.

المصدر: رويترز