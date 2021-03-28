باشينيان يكشف موعد تقديمه الاستقالة

صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان يوم الأحد، بأنه سيستقيل رسميا من منصبه في أبريل المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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وقال باشينيان في لقاء مع سكان مقاطعة أرمافير غرب العاصمة يريفان: "في المستقبل القريب، في أبريل، سأستقيل، لكن ليس من أجل الرحيل، وإنما لإجراء انتخابات مبكرة. وخلال تلك الفترة، سأواصل القيام بأعمال رئيس الوزراء".

وفقا للقانون الأرمني، فإن انتخابات تشريعية ستعقد إذا فشل البرلمان مرتين في انتخاب رئيس وزراء جديد بعد استقالة رئيس الحكومة الحالي. وفي وقت سابق قال باشينيان إن انتخابات برلمانية مبكرة ستجرى في 20 يونيو المقبل.

وتأتي تصريحات باشينيان تزامنا مع انطلاق مظاهرة وسط يريفان بجوار مبنى البرلمان، نظمتها "الحركة من أجل إنقاذ الوطن الأم" المعارضة، التي تسعى لإزاحة باشينيان.

واندلعت أزمة سياسية حادة في أرمينيا بعدما دعت قيادة الجيش الشهر الماضي لاستقالة باشينيان، الذي اعتبر ذلك محاولة انقلاب، ووقع بدوره على مرسوم بعزل رئيس الأركان.

المصدر: وكالات