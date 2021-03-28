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على غرار السويس.. "إيفر غرين" تقطع شريان المرور في الصين

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على غرار السويس..
@globaltimesnews
وسائل التواصل الاجتماعي تقارن بين جنوح سفينة إيفرغرين في قناة السويس وانحراف شاحنة إيفرغرين في الصين
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انحرفت قاطرة تحمل حاوية شركة Evergreen وتسببت في ازدحام مروري على طريق سريع في الصين، وانتشرت صور الحادث على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.

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ووفقا للمعلومات الواردة من لقطات مراقبة المرور، فقد وقع الحادث الساعة 9:55 صباح السبت على طريق Changchun-Shenzhen Expressway في نانجينغ.

وبعد الحادث، تركت الشاحنة منحرفة عبر الطريق، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور بالكامل تقريبا، ودفع رواد مواقع التواصل إلى مقارنات مع سفينة الحاويات Evergreen التي تغلق قناة السويس حاليا.

وسرعان ما انتشرت صور الحادث على منصة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعي، وعبر وسائل التواصل الأخرى.

المصدر: غلوبال تايمز

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