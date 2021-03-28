إصابة غوايدو بفيروس كورونا

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، يوم أمس السبت، إنه أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب غوايدو، في تغريدة على "تويتر": "بكل مسؤولية أريد إبلاغ كل من في البلاد، أنه بعد أربعة أيام في الحجر الصحي، أثبتت الفحوصات إصابتي بمرض كوفيد-19".

وأضاف غوايدو: "يجب أن أقول إن أعراضي خفيفة، وأنا ملتزم فعلا بالعزلة الذاتية، وأتبع التعليمات الطبية لأتمكن من التعافي والوفاء بواجبي. بعد معرفة النتائج، أبلغت جميع الأشخاص الذين اتصلت بهم بإصابتي".

Debo decir que mis síntomas son leves, ya me encuentro en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarme y cumplir con mi deber. Tras conocer los resultados, he informado a todas las personas con las que estuve en contacto. — Juan Guaidó (@jguaido) March 28, 2021

يوم الخميس الماضي، بدأت السلطات الفنزويلية، بتحقيقات جنائية ضد غوايدو، بتهمة اختلاس أموال حكومية مخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفقا للبيانات الرسمية، تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا 155 ألف حالة، وتوفي بسبب المرض 1543 شخصا.

المصدر: تاس