لليوم الثاني على التوالي.. البرازيل تسجل 3 آلاف وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت تسجيل 85948 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و3438 حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت البرازيل زهاء 12.5 مليون إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 310550 وفقا لبيانات الوزارة.

ويأتي ذلك بعد يومين من تسجيل البرازيل عددا قياسيا للإصابات الجديدة، حيث بلغت حصيلة الخميس الماضي أكثر من 100 ألف إصابة، كما سجلت البلاد أعدادا قياسية جديدة بالوفيات مرتين خلال الأسبوع الأخير.

المصدر: "رويترز"