البرازيل تسجل حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها 3650 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، ما يشكل حصيلة يومية قياسية للوفيات.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 84245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة.

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 12.4 مليون حالة منذ بدء الوباء، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 307 آلاف و112 حالة.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل البرازيل عددا قياسيا للإصابات الجديدة، حيث بلغت حصيلة الخميس أكثر من 100 ألف إصابة كما سجلت البلاد أعدادا قياسية جديدة بالوفيات مرتين خلال الأسبوع الأخير.

المصدر: رويترز+RT