ترامب يبحث عن جون دورهام

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيانا رسميا يوم الجمعة يسأل فيه عما إذا كان المستشار الخاص جون دورهام لا يزال "على قيد الحياة''.

وطالب دونالد ترامب بمعرفة ما إذا كان سيصدر تقريره بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، حول التواطؤ المزعوم لحملته الانتخابية مع روسيا.

وقال ترامب ساخرا في بيان رسمي صادر عن مكتبه: "أين دورهام؟ هل لا يزال حيا يتنفس؟ هل سيصدر تقرير دورهام؟".

جدير بالذكر أن وزير العدل الأمريكي السابق ويليام بار اتخذ إجراءات لـ"تحصين" المدعي جون دورهام من الإقالة في حال تغير الإدارة في البلاد، وهو يحقق في أعمال FBI الخاصة بملف "ترامب وروسيا".

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وعين ويليام بار المدعي دورهام في أكتوبر 2020 تحت القانون نفسه وبالصلاحيات نفسها التي كانت لدى المدعي روبرت مولر، الذي قاد التحقيقات في الصلات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب والسلطات الروسية.

وحسب القوانين الفدرالية، لا يمكن إقالة المدعي الخاص إلا بقرار من وزير العدل وفقط في حال وجود سبب محدد مثل ارتكابه مخالفات أو تجاوز صلاحياته أو تضارب المصالح.

وترتكز تحقيقات دورهام على أعمال عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الذين كانوا يجرون تحقيقات في ملف "صلات" ترامب المزعومة مع روسيا، التي لم تثبت بالتحقيق.

وكشفت وزارة العدل عن العديد من الأخطاء والمخالفات المحتملة التي ارتكبها موظفو مكتب التحقيقات خلال التحقيق في "الملف الروسي"، بما في ذلك التجسس على موظفي حملة ترامب الانتخابية.

المصدر: وكالات