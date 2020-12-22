ترامب يخول المدعي العام باستخدام معلومات سرية في التحقيق مع الاستخبارات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تتيح للمدعي العام ويليام بار استخدام المعلومات السرية المتعلقة بمراجعة أنشطة الاستخبارات أثناء الحملة الانتخابية عام 2016.

وتشير المذكرة للتحقيقات التي يجريها المحقق الخاص جون دورهام في تصرفات مسؤولي الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأمريكية، وكيفية حصولهم على المعلومات في التحقيقات الخاصة بـ"صلات ترامب" المزعومة مع روسيا.

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وكشفت وزارة العدل في أعقاب إتمام تحقيق المدعي روبرت مولر في "الملف الروسي" عن العديد من الأخطاء والمخالفات المحتملة التي ارتكبها موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تحقيقهم، بما في ذلك التجسس على موظفي حملة ترامب الانتخابية.

يذكر أن ترامب اعتبر استنتاجات تحقيق مولر بعدم العثور على أي "تآمر" بينه وبين موسكو انتصارا له، وبادرت الإدارة الأمريكية إلى التحقيق مع المسؤولين الأمنيين الذين أعدوا التقارير حول "الملف الروسي".

المصدر: RT