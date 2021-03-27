وزير الخارجية الصيني من إيران: علاقات بكين مع طهران لن تتأثر بالظروف اليومية ودائمة واستراتيجية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، خلال لقائه مع علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "علاقات بكين مع طهران لن تتأثر بالظروف اليومية".

إقرأ المزيد

وأشار وانغ يي خلال اجتماعه مع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمسؤول في الجانب الإيراني، علي لاريجاني، إلى أن العلاقات بين البليدن "ستكون دائمة واستراتيجية"، حيث التقى الجانبان بشأن متابعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، المزمع توقيعها اليوم في طهران.

وشدد الجانبان في اللقاء، الذي جاء كذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، على التنمية الشاملة للعلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

كما أعرب الجانبان عن "ارتياحهما لاستكمال برنامج التعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية"، وبحثا كيفية دفع الأبعاد الكلية للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

من جانبه، قال لاريجاني، في إشارة إلى نهج إيران في السياسة الخارجية: "إن جمهورية إيران الإسلامية تبني بشكل مستقل علاقاتها مع الدول، وعلى عكس بعض الدول، لا تغير موقفها جراء تلقي اتصال هاتفي من جهة خارجية".

هذا وأكد الجانب الصيني أهمية التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، معربا عن ارتياحه لاستكمال اتفاقية العلاقات الاستراتيجية الشاملة.

المصدر: عمر هواش - RT