مقتل ما لا يقل عن 4 متظاهرين في ميانمار على أيدي قوات الأمن

ذكرت صحيفة "ميانمار ناو"، أن قوات الأمن فتحت النار على حشد احتج خارج مركز للشرطة في يانغون عاصمة ميانمار التجارية في الساعات الأولى من صباح السبت، وقتل 4 أشخاص على الأقل.

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وقالت "البوابة" الإخبارية إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع في ضاحية دالا بالمدينة.

وكانت بيانات صادرة عن جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية، أظهرت أمس الجمعة، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في 1 فبراير.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة إن "الجرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل يومي". وتقول الجمعية إن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت أحكام عليهم منذ الانقلاب.

المصدر: رويترز