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مصرع 5 أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)

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مصرع 5 أشخاص جراء إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية (فيديو)
Reuters
أضرار الإعصار في ألاباما
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قتل 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في إعصار ضرب ولاية ألاباما، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.


ودعت حاكمة الولاية كاي آيفي "كل الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حالة تأهب".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للدمار الذي خلفته الأعاصير والعواصف التي ضربت الولاية، وقد ظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضررة.

وفي بلدة أوهاتشي، قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة كانوا في مبنى خشبي، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقل، بحسب ما أعلن بات براون الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون.

المصدر: أ ف ب+ رويترز+ مواقع التواصل الاجتماعي

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