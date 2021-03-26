تسوية كافة الخلافات الحدودية بين قرغيزستان وأوزبكستان

أعلن كاميشيبيك تاشييف، رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان، اليوم الجمعة، أن بلاده وأوزبكستان توصلتا إلى اتفاق حول كافة المناطق المتنازع عليها للحدود بينهما.

وقال تاشييف في مؤتمر صحفي في بشكيك، إنه لم يعد هناك أي مناطق متنازع عليها على حدود البلدين، يوجد هناك منذ الآن "الجانب القرغيزي والجانب الأوزبكي" فقط.

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وشدد تاشييف، على أن تسوية القضايا الحدودية انتهت بلا غالب ولا مغلوب، مشيرا إلى أن "كل القرارات اتخذت بالتوافق والتراضي".

وجرت مفاوضات حول ترسيم الحدود بين البلدين في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال يومي 24 و25 مارس.

ويبلغ طول الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان حوالي 1,38 ألف كم. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت هناك عشرات المناطق المتنازع عليها، واستعصى التوصل إلى حل وسط بشأنها على مدى ما يقرب 30 عاما. ولم يشرع الطرفان في العمل بنشاط على ترسيم وتحديد الحدود المشتركة إلا في عام 2017.

المصدر: وكالات