لأول مرة في التاريخ.. اجتماع لأعلى القادة العسكريين في أوزبكستان وقرغيزستان

اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة القرغيزية رحيم بردي دويشنبييف، مع وزير دفاع أوزبكستان عبد السلام عزيزوف، في أول لقاء على هذا المستوى بين عسكريي البلدين منذ نيلهما الاستقلال.

جاء هذا اللقاء أثناء الزيارة الرسمية التي يقوم بها دويشنبييف إلى طشقند في الفترة ما بين 11 و14 يونيو الحالي، حسبما أفاد متحدث باسم الأركان القرغيزية اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول قضايا التعاون العسكري بين البلدين وآفاق تطويره، مع التركيز على ضرورة حشد الجهود من أجل تحقيق الأمن الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في قرغيزستان، التي حصلت على استقلالها عام 1991، منصب وزير للدفاع، حيث تم تحويل وزارة الدفاع بموجب إصلاح عام 2014 إلى لجنة الدولة لشؤون الدفاع وحرس الحدود والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي.

كما تم استحداث هيئة الأركان العامة باعتبارها أعلى هيئة قيادية، ويترأس رئيسها المؤسسة العسكرية في البلاد.

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وشهدت العلاقات القرغيزية الأوزبكية تحسنا ملحوظا منذ العام الماضي، بعد سنوات طويلة من التوتر الذي كانت وراءه خلافات حول الحدود والتجارة وتقاسم الموارد المائية، إضافة إلى الاتهامات المتبادلة بدعم قوى تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي في البلدين.

المصدر: إنترفاكس