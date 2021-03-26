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ألمانيا: الموجة الثالثة لفيروس كورونا قد تكون الأسوأ

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ألمانيا: الموجة الثالثة لفيروس كورونا قد تكون الأسوأ
Reuters
مواطنون ألمان يخضعون لاختبارات COVID-19 قبل مباراة الكرة الطائرة في برلين، 24 مارس
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قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني الجمعة، إن هناك مؤشرات واضحة على أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قد تكون أسوأ من الموجتين السابقتين.

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ولفت لوثار ويلر، رئيس معهد RKI في مؤتمر صحفي، إلى أنه إذا استخدم الناس أيام عيد الفصح لتقليل الاتصالات، فيمكن على الأقل تخفيف حدة هذه الموجة الثالثة.

ووصل عدد الإصابات الإجمالي في ألمانيا إلى 2,732,130 فيما سجلت البلاد 76,116 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إحصائيات تفشي كورونا في دول العالم.

المصدر: رويترز + RT

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