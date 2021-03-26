نائبة جمهورية: المطرقة أكثر خطورة من الأسلحة الهجومية

قالت النائبة الجمهورية عن ولاية كولورادو لورين بويبرت، وهي من المؤيدين المخلصين للرئيس السابق دونالد ترامب. إن المطارق أكثر خطورة من الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة.

والنائبة التي استعرضت في إحدى مقابلاتها السابقة أسلحتها والتي طلبت السماح لها بحمل سلاحها في مبنى الكابيتول، أزالت في مقابلة جديدة مع Newsmax TV مجموعة من البنادق من خلفية المقابلة في أعقاب حادثتي إطلاق النار الجماعي في ولايتي كولورادو وأتلانتا.

In a previous question and answer Zoom session she did weeks ago, she had a full display of her personal armory haphazardly stacked on the bookshelves behind her. Tuesday night those same guns were nowhere to be seen, replaced with books.https://t.co/BFzqrcXhhF — Larry and Mia Carter (@larrynmia) March 24, 2021

واعتبرت بوبيرت أن قوانين الأسلحة الصارمة في كولورادو "خذلتنا"، وقالت: "إذا كانت المطارق تسبب وفيات أكثر من الأسلحة النارية، فربما نحتاج إلى البدء في التحقق من خلفية الأفراد الذين يحملون المطارق".

ورأت أن "قوانين حمل الأسلحة الصارمة لا تعمل"، داعية إلى تخفيف الضوابط على حمل الأسلحة.

Rep Lauren Boebert: "If hammers are the cause of more deaths than firearms, then maybe we need to start having background checks on hammers. I mean, look out Black & Decker" pic.twitter.com/ir84OjvuFX — Jason Campbell (@JasonSCampbell) March 25, 2021

ودعت بوبيرت مؤيديها في بريد إلكتروني إلى رفض قوانين السيطرة على السلاح.

وجاء في رسالتها إن "الليبراليين الراديكاليين في واشنطن، بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وبمباركة ودعم الرئيس جو بايدن، يحاولون انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة وتجريم النقل الخاص للأسلحة النارية.. الرجاء مساعدتي في مواجهة اليسار الراديكالي الذي يستولي على السلاح".

المصدر: "الإندبندنت"