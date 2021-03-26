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رئيس وزراء إثيوبيا: إريتريا وافقت على سحب قواتها من الحدود الإثيوبية والجيش الفيدرالي سينتشر مكانها

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رئيس وزراء إثيوبيا: إريتريا وافقت على سحب قواتها من الحدود الإثيوبية والجيش الفيدرالي سينتشر مكانها
Reuters
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الجمعة، أن إريتريا وافقت على سحب قواتها من الحدود الإثيوبية، مؤكدا أن الجيش الفيدرالي الإثيوبي سينتشر مكانها.

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وبحسب بيان صدر عن مكتب أبي أحمد الجمعة، بعد زيارة لإريتريا، فإن القوات الإثيوبية ستتولى حراسة المناطق الحدودية على الفور.

ولم يذكر البيان عدد الجنود الإريتريين الموجودين في إثيوبيا، على الرغم من أن الشهود يقدرون بالآلاف.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإعلان الإثيوبي جاء بعد ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وغيرها لمعالجة الأزمة في تيغراي، حيث قال شهود عيان إن الجنود الإريتريين يقومون بأعمال نهب وقتل واغتصاب.

 

المصدر: أسوشيتد برس

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