تدنيس مسجد بقبرص في ذكرى انتفاضة اليونان على الحكم العثماني (صور)

شوه مجهولون يوم الخميس واجهة مسجد في قبرص حيث رسموا عليها بالطلاء الأزرق الأعلام والشعارات اليونانية، الأمر الذي نددت به السلطات بشدة.

كما رسموا صلبانا على البابين الخشبيين للمسجد الذي يقع إلى الغرب من مدينة ليماسول بالقرب من ساحل قبرص الجنوبي.

ونددت السلطات القبرصية بالواقعة ووصفتها بأنها "عمل غير مقبول لا معنى له لما تسمى بالوطنية وتدنيس لدور العبادة".

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس: "مثل هذه الأعمال الخبيثة لا تسهم بأي شكل من الأشكال في خلق المناخ المناسب لحل قضية قبرص وإعادة توحيد بلادنا".

وتحل اليوم الذكرى المئوية الثانية للانتفاضة اليونانية عام 1921 التي أنهت الحكم العثماني في اليونان.

وأصبحت قبرص التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية تحت الحماية البريطانية عام 1878 قبل أن تصبح لاحقا مستعمرة وتنال استقلالها عام 1960.

وانقسمت قبرص بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بعد غزو تركي عام 1974 جاء على أثر انقلاب بإيعاز من اليونان لم يدم طويلا، وفشلت محاولات وساطة كثيرة لتوحيد الجزيرة، بينما تستعد الأمم المتحدة للشروع في مسعى جديد في هذا الإطار بجنيف في أبريل.

Rum Kesiminde Camii’ye ırkçı saldırı gerçekleşti!



Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Limasol Kentinde Piskobu Camiisine sprey boyalar ile haç çizilerek "Türklere Ölüm" yazıldı. pic.twitter.com/ScgZn6R6nn — Muslim Port (@muslimportcom) March 25, 2021

Strongly condemning the desecration of the mosque in Limassol, South Cyprus. Vandals wrote “death to all Turks” on the walls. Racism has long been tolerated in South Cyprus.

Greek Cypriot administration should identify and penalize the perpetrators asap. pic.twitter.com/5Xq4ZS7nLv — Mustafa Lakadamyalı (@Lakadamyali) March 26, 2021

Clearly mosques in the Greek Cypriot-controlled part of #Cyprus are not safe from fascist vandalism. At least 4 attacks in the last 2 years that I can recall. The latest was today on the Muslu Çavuş Mosque in Episkopi, Limassol pic.twitter.com/JSc65Fp8mT — Ertan Karpazli (@Ertan_Karpazli) March 25, 2021

المصدر: رويترز