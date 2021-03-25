المكسيك.. فرار طاقم طائرة حاولت تهريب دفعة مزيفة من لقاح كورونا

أعلن مكتب المدعي العام المكسيكي، أن مواطني هندوراس المحتجزين في البلاد على خلفية نقلهم جرعات مزيفة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي على متن طائرة خاصة، فروا من مقر إقامتهم بفندق.

وكتبت النيابة العامة المكسيكية عبر "تويتر "أمس الأربعاء: "سلم ضباط الجمارك المكسيكيون الثلاجة التي تحتوي على أمبولات لقاح والطائرة إلى مكتب المدعي العام، وتم فتح تحقيق في القضية. وطُلب من دائرة الهجرة إصدار إخطارات هجرة إلى قائد الطائرة ومن كان على متنها في مقر إقامتهم بالفندق، لكنهم فروا من الرقابة".

واحتجزت السلطات المكسيكية الأسبوع الماضي طائرة خاصة من طراز "سيسنا" في مطار ولاية كامبيتشي الجنوبية، وعثرت على متنها على أكثر من ألف أمبولة من مادة وصفت بأنها اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، بالإضافة إلى سبعة أشخاص يحملون جنسية هندوراس.

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشر، بعد تحليل صور للدفعة المحتجزة، إن اللقاحات مزيفة، وشكر الحكومة المكسيكية على جهودها التي أدت إلى ضبط الدفعة المزيفة.

والثلاثاء، أصدرت شركة Grupo Karim في هندوراس بيانا بشأن الطائرة المحتجزة، اعترفت فيه بأنها كانت تعتزم إيصال لقاح مضاد لكورونا لموظفيها في هندوراس، لكنها رفضت الاتهامات بمحاولة تهريب العقار.

المصدر: "نوفوستي"