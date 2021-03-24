مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين متحولة جنسيا في منصب مساعد وزير الصحة

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، تعيين راشيل ليفين في منصب مساعد وزير الصحة، لتصبح أول مسؤولة متحولة جنسيا تعتمد تعيينها الغرفة العليا بالكونغرس.

وصوت 52 سيناتورا لصالح تعيين ليفين مقابل معارضة 48.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح في يناير المنصرم ليفين، التي كانت وزيرة صحة في ولاية بنسلفانيا، لتولي منصب مساعد وزير الصحة والخدمات.

وكانت ليفين أول شخص متحول جنسيا يتم تعيينه في منصب وزاري في ولاية بنسلفانيا عندما أصبحت طبيبة عامة في عام 2015.

وليفين خريجة كلية هارفارد وكلية الطب بجامعة تولين، وقد تدربت في طب الأطفال وطب المراهقين في مركز "ماونت سيناي" الطبي بمدينة نيويورك.

وهي أستاذة في كلية الطب بولاية بنسلفانيا وقادت رابطة مسؤولي الصحة بالولاية والمقاطعات.

المصدر: RT