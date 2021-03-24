أوكرانيا تسجل ارتفاعا قياسيا للوفيات بكورونا وسط مخاوف متزايدة من أمن اللقاحات  

سجلت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، 342 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع قياسي لهذا المؤشر لليوم الثاني على التوالي وسط زيادة المخاوف حول أمن اللقاحات.

وأفاد وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14174 مقابل 11476 في بيانات الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 1579906 حالات.

كما ذكر ستيبانوف أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وفاة 342 شخصا بالمرض ارتفاعا من 333 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 30773 شخصا.

وتشير هذه الإحصائية إلى تسجيل أوكرانيا عددا قياسيا للوفيات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصحية إلى تهدئة المخاوف المتزايدة بين السكان بشأن الآثار الجانبية المحتملة للقاحات المضادة للمرض.

وبدأت أوكرانيا حملة تحصين ضد المرض الشهر الماضي لكن بوتيرة بطيئة إذ لم يتم تطعيم سوى 137026 شخصا بالجرعة الأولى حتى الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن إحدى المجندات توفيت بعد يومين من تلقيها "لقاح كوفيشيلد" من تركيب شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، لكن لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.

وأضاف في بيان أصدره أمس الثلاثاء أن المجندة فقدت الوعي فجأة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية.

وهذه أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ أن بدأت أوكرانيا حملة التطعيم في فبراير بعد تلقيها أول 500 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلد" النسخة الهندية من مصل "أسترازينيكا".

المصدر: RT + "رويترز"