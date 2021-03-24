بعد الإبعاد.. عودة الكلاب إلى البيت الأبيض

عاد كلبا الرئيس الأميركي جو بايدن، تشامب وميجور إلى البيت الأبيض، بعد أن قام الأخير بعض أحد أفراد الأمن في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد السكرتير الصحفي للسيدة الأولى جيل بايدن لشبكة CNN أن كلا الكلبين قد عادا من إقامتهما القصيرة في منزل بايدن في ديلاوير.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أكدت أن كلبي بايدن "سيعودان قريبا للبيت الأبيض"، بعد إبعادهما إلى منزل العائلة بولاية ديلاوير، إثر رد فعل عدواني لأحدهما تجاه "شخص غير مألوف".

كما دافع بايدن عن ميجور، قائلا أن الكلب بالغ في رد فعله لأنه لم يكن معتادا على الغرباء من حوله"، كما نفى أن يكون ميجور نفي إلى ديلاوير، مشيرا إلى أنه "عاد إلى المنزل للحصول على تدريب إضافي".

يذكر أن ميجور وشامب هما أول كلاب تعيش في البيت الأبيض منذ كلاب الرئيس الأسبق باراك أوباما.

المصدر: CNN