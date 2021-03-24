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أكثر من 80 مليون صيني تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا

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أكثر من 80 مليون صيني تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا
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كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، عن عدد المواطنين الصينيين الذين تم تلقيحهم حتى الآن بجرعات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن فرقة عمل مشتركة تابعة لمجلس الدولة للاستجابة لـ كوفيد-19 أنه تم إعطاء أكثر من 80.4 مليون جرعة من اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 في جميع أنحاء الصين، حتى يوم 22 مارس.

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وقالت فرقة العمل إن عدد السكان الذين تلقوا حقن اللقاحات في البلاد شهد نموا مطردا.

في خطوة تالية، تخطط الصين لتسريع برنامج التطعيم الشامل المجاني، وتوسيع نطاق تغطيتها للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد-19 لتشمل عامة الناس، وفقا لفرقة العمل.

وأضافت أن عملية تعميم اللقاحات على نطاق واسع، باعتبارها الأكبر من نوعها، ستتحرك قريبا.

المصدر: شينخوا 

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