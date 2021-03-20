الصين تعلن تقديم 70 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تقديم 70 مليون جرعة لقاح ضد مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

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وكانت السلطات الصينية سجلت يوم الجمعة أربع حالات جديدة من الإصابة بالمرض، وجميعها وافدة من الخارج، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى ثماني حالات، بعد أن كانت خمس حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ "كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 9087، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو، عند 4636.

المصدر: رويترز + جريدة الشرق الأوسط