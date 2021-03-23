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مصدر إيراني ينفي صحة تقارير عن اغتيال نائب قائد "فيلق القدس"

أخبار العالم

مصدر إيراني ينفي صحة تقارير عن اغتيال نائب قائد
mehrnews.com/ Pantea Nikzad
نائب قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي.
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نقلت "وكالة أنباء التلفزيون الإيراني" عن مصدر "مطلع" نفيه صحة النبأ عن اغتيال نائب قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، على يد إسرائيل.

وقال المصدر للوكالة إن الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول باغتيال قاسمي "غير صحيحة".

وسبق أن تناقلت بعض وسائل الإعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تحدثت عن اغتيال قاسمي، الذي شغل كذلك منصب وزير النفط في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على يد عناصر في هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة "الموساد" في لبنان.

المصدر: "وكالة أنباء التلفزيون الإيراني"

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