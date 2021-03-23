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بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الصين وأفغانستان ليبيا

أخبار العالم

بلينكن يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الصين وأفغانستان ليبيا
Reuters Virginia Mayo/Pool via REUTERS
لقاء وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، ملفات الصين وأفغانستان وليبيا، وذلك خلال لقاء لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل.

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وفي ختام اللقاء، أورد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن "الطرفين تبادلا الآراء حول المشاكل التي تمثلها الصين ومستقبل الناتو في أفغانستان والسبل الأنجع لدعم الإصلاحات السياسية في ليبيا".

وأضاف أن بلينكن ودي مايو تناولا أيضا موضوع حرب التحالف الدولي على تنظيم "داعش" الإرهابي ومستقبل حلف شمال الأطلسي.

وبحسب المتحدث فقد اتفق وزيرا دفاع البلدين على مواصلة العمل بين واشنطن وروما حول المشاكل العالمية وأعربا عن دعمهما لتطوير"تعاون أوثق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

المصدر: "نوفوستي"

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